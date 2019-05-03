"إهانة كوبر" وراء إستبعاد كهربا من قائمة المنتخب فى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أى محاولات لضم محمود كهربا لاعب الزمالك لصفوف الفراعنة فى بطولة أمم افريقيا، رغم ظهور اللاعب بمستوى طيب مع ناديه خلال الفترة الأخيرة. وكشف مصدر باتحاد الكرة أن هناك مناقشات دارت بين أجيرى وجهازه المعاون حول مستوى كهربا وإمكانية ضمه، إلا أن واقعة إهانة هيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق، فى مباراة السعودية الأخيرة بالمونديال والتى وجه فيها اللاعب إشارة غير لائقة للخواجة، جعلت الخواجة يرفض ضم اللاعب فى القائمة.

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