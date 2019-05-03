شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على تصميم ملابس الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو الأهلي عينات الملابس من الشركة الراعية لتجربتها وإبداء الملاحظات الخاصة بالتصميم والألوان والخامة، لتتم الموافقة في النهاية عليها بعد تجربتها من اللاعبين الكبار في الفريق.

واتفق مسئولو الأهلى مع شركة الملابس الراعية على ظهور التصميم الجديد لملابس الفريق بداية من شهر أغسطس المقبل، فى الوقت الذى سيقوم اللاعبين بعقد جلسات التصوير قبل الإعلان الرسمى عن الزى فى شهر يوليو المقبل، واستبعد مسئولو الأهلى اللون الأزرق من الزى البديل، فيما تم الاستقرار على لونين آخرين سيتم الكشف عنهما خلال الفترة المقبلة.