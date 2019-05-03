"الغندور" حكماً للمباراة النهائية فى دورى الكرة النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد المباراة النهائية لدورى الكرة النسائية بين وادى دجلة والطيران إلى الحكم الدولى أحمد الغندور. وتقام المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري الكرة النسائية موسم 2018-2019 بين وادى دجلة والطيران، اليوم الجمعة، بملعب نادى الصيد فرع 6 أكتوبر بدلا من ملعب مركز شباب الجزيرة. وتقوم دينا الرفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة بالإشراف على الكرة النسائية.

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