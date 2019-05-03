مدرب منتخب مصر يصدم كهربا

وجه المكسكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، صدمة قوية للاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح فريق الزمالك، قبل اختيار قائمة الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. الأفريقية 2019 في مصر. ورفض أجيري فكرة استدعاء كهربا لمعسكر المنتخب قبل انطلاق البطولة، خاصة بعدما نقل له أحد المقربين، أن اللاعب تجاوز في حق الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفريق القومي السابق. والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني وقع في مجموعة تضم أوغندا والكونغو وزيمبابوي، ويلتقي مع الأخير في افتتاح البطولة يوم 21 يونيو المقبل.



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