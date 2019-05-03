رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق يوفنتوس المتوج ببطولة الدوري الإيطالي، مع تورينو مساء اليوم الجمعة على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من دوري الدرجة الأولى.

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ويحتل يوفنتوس المركز الأول وحسم لقب الدوري قبل عدة جولات، برصيد 88 نقطة أما فيورنتينا فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 4.