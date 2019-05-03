رياضة | نجم الأهلي السابق: فوز صلاح ببطولة مع ليفربول سيؤثر عليه في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: فوز صلاح ببطولة مع ليفربول سيؤثر عليه في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيد معوض نجم الأهلي السابق على أن فوز محمد صلاح نجم ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا سيؤثر عليه بشكل إيجابي في بطولة أمم أفريقيا والتي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

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وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " فوز محمد صلاح ببطولة الدوري أو دوري أبطال أوروبا سؤثر عليه بشكل إيجابي في بطولة أمم أفريقيا".

واختتم معوض تصريحاته قائلاً : " ليفربول لديه مباراة صعبة السبت أمام نيوكاسل وإذا فرط في نقاط المباراة سيضيع منه الدوري بشكل كبير وسيؤثر عليه بالسلب في بطولة دوري أبطال أوروبا".