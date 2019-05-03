أجيرى يستبعد ضم يوسف أوباما من حساباته فى أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل أجيرى يستبعد ضم يوسف أوباما من حسابات امم أفريقيا

استبعد خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، فكرة الإستعانة بيوسف أوباما لاعب الزمالك لمعسكر المنتخب الأخير قبل أمم افريقيا والذى ينطلق يوم 6 يونيو المقبل، بداعى وجود وفرة من اللاعبين فى نفس مركزه.

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وتعافى يوسف أوباما من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية أمام النجم الساحلى فى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين على استاد برج العرب، فى دور نصف النهائى بالكونفدرالية الأفريقية والذى انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وكشف مصدر بالزمالك أن أوباما أصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق فى مواجهة النجم الساحلى المقبلة، على الملعب الأولمبى بسوسة، التى ستقام يوم الأحد المقبل، فى إياب نصف النهائى الأفريقى.