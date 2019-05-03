شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير اليوم إلى سوسة استعدادا لمواجهة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الزمالك، القاهرة، فى تمام الحادية عشر من صباح اليوم الجمعة، إلى تونس، لمواجهة النجم الساحلى التونسى، الأحد ، فى موقعة إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية، وذلك على متن طائرة خاصة، ويحتاج الأبيض للفوز أوالتعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط تسجيل أهداف، لحسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية التى يسعى الفريق الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة.

وتأكدت جاهزية يوسف أوباما، مهاجم الفريق، للتواجد مع الأبيض، بعدما تعافى تماما من الإصابة فى العضلة الأمامية التى لحقت به فى مباراة النجم الساحلى، وذلك بعد مشاركته مؤخرًا فى التدريبات الجماعية عقب إنهاء البرنامج التأهيلى المخصص له ليتأكد جاهزية اللاعب للتواجد مع الأبيض فى موقعة سوسة، لذلك سيكون ضمن البعثة البيضاء خاصة أنه أحد العناصر الأساسية للفريق الأبيض.