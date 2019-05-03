شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد يوافق على الاستمرار فى قيادة النجوم ويتعهد بالعودة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى رمضان السيد المدير الفنى لفريق النجوم الموافقة على الاستمرار بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة فى حالة الهبوط الى دورى الدرجة الثانية واعدًا ببذل قصارى جهده من أجل إبقاء الفريق فى دورى الأضواء والشهرة، وفى حالة الهبوط سيبذل قصارى جهده من أجل إعادة الفريق مجددًا للممتاز فى الموسم المقبل.

وتولى رمضان السيد مهمة قيادة النجوم خلفًا لمؤمن سليمان الذى فشل فى تحقيق أى فوز مع الفريق، كما خسر رمضان السيد أول مباراة قادها أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1/2، إلا أن محمد الطويلة رئيس النادى استقر على استمرار المدير الفنى فى منصبه حتى وإن هبط الفريق لدورى القسم الثانى، وهو ما وافق عليه رمضان السيد وأبدى ترحيبه بالأمر، واعدًا ببذل قصارى جهده من أجل إبقاء الفريق فى دورى الأضواء والشهرة، وفى حالة الهبوط سيبذل قصارى جهده من أجل إعادة الفريق مجددًا للممتاز فى الموسم المقبل.