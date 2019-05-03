اخبار الرياضه

رمضان السيد يوافق على الاستمرار فى قيادة النجوم ويتعهد بالعودة للممتاز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد يوافق على الاستمرار فى قيادة النجوم ويتعهد بالعودة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى رمضان السيد المدير الفنى لفريق النجوم الموافقة على الاستمرار بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة فى حالة الهبوط الى دورى الدرجة الثانية واعدًا ببذل قصارى جهده من أجل إبقاء الفريق فى دورى الأضواء والشهرة، وفى حالة الهبوط سيبذل قصارى جهده من أجل إعادة الفريق مجددًا للممتاز فى الموسم المقبل.

وتولى رمضان السيد مهمة قيادة النجوم خلفًا لمؤمن سليمان الذى فشل فى تحقيق أى فوز مع الفريق، كما خسر رمضان السيد أول مباراة قادها أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1/2، إلا أن محمد الطويلة رئيس النادى استقر على استمرار المدير الفنى فى منصبه حتى وإن هبط الفريق لدورى القسم الثانى، وهو ما وافق عليه رمضان السيد وأبدى ترحيبه بالأمر، واعدًا ببذل قصارى جهده من أجل إبقاء الفريق فى دورى الأضواء والشهرة، وفى حالة الهبوط سيبذل قصارى جهده من أجل إعادة الفريق مجددًا للممتاز فى الموسم المقبل.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان السيد يوافق على الاستمرار فى قيادة النجوم ويتعهد بالعودة للممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا