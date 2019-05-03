شكرا لقرائتكم اليغري ينفي تكهنات في شأن مستقبله مع يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إيطاليا - رويترز | منذ 10 ساعات في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 21:40

نفى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس تكهنات في شأن مستقبله مع بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وقال إنه اعتاد على إشاعات تتحدث عن قرب رحيله خلال خمس سنوات قضاها مع النادي.



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وقال المدرب (51 عاماً) إنه سيلتقي مع اندريا انييلي رئيس النادي للتباحث في شأن الخطوة المقبلة تماماً كما يفعل مع نهاية كل موسم.

وقبل أسبوعين توج يوفنتوس المنتمي لمدينة تورينو بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي والخامسة تحت قيادة المدرب اليجري. لكن خروج الفريق من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أثار علامات استفهام في شأن المدرب، وقال اليغري للصحافيين "من المقرر أن ألتقي برئيس النادي للتخطيط للمستقبل بطريقة واضحة.

وأضاف "سأطرح أفكاري بشأن خططي المستقبلية. إنه الأمر نفسه الذي أقوم به في كل عام. أنا موجود هنا بعد أن أمضيت خمس سنوات"، وأضاف "سنناقش الأمور الجيدة وغير الجيدة وما يمكننا تحسينه وتطويره وما نريد أن نحققه"، وثارت تساؤلات عما إذا كان أليغري لا يزال متحمسا للبقاء مع يوفنتوس بعد أن فرض النادي هيمنته محليا.

وقال "بقائي للموسم السادس يعني أن لدي الدافع لذلك. يجب أن يكون يوفنتوس قويا وقادرا على المنافسة على جميع الألقاب في كل عام".