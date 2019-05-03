شكرا لقرائتكم الفرنسي لانغليه فقد جزءاً من أسنانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 10 ساعات في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 21:50

باريس - أ ف ب - فقد قلب الدفاع الفرنسي كليمان لانغليه جزءاً من أسنانه خلال فوز فريقه برشلونة الاسباني على ليفربول الانكليزي 3-صفر، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



وقال لانغليه مبتسما لقناة "أر أم سي" الفرنسية بعدما قطع برشلونة شوطاً كبيراً نحو النهائي "فقدت جزءاً صغيراً من أسناني، لكن الأمر ليس خطراً. أريد فقدان اجزاء إضافية (بحال تحقيق الفوز)".

وشرح لانغليه مواجهة هجوم ليفربول بقيادة المصري الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه "عرفنا أننا سنعاني، لديهم أقوى الهجومات الأوروبية. فريقهم يفرض الإيقاع لكننا عرفنا كيف نبقى متضامنين".

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وعن مواجهة صلاح أفضل لاعب في الدوري الانكليزي للموسم الماضي والذي أصاب القائم في نهاية المباراة "كانت أول 20 دقيقة معقدة (معه)، تعين علي التأقلم مع مسافة التدخل. لم يكن علي الاستلام في العمق بل البقاء قريبا للتدخل".

وأردف لاعب اشبيلية الاسباني السابق "أصبحت الأمور أسهل بعد ذلك من حيث تحليل مسافات التدخل، كي أحصل على الوقت ومساعدة زملائي عندما يقوم بالالتفاف".

ويبحث برشلونة عن لقبه السادس في المسابقة والأول منذ 2015 بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات وصاحب هدفين الأربعاء.