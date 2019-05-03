الأهلى يستعيد خدمات شريف إكرامي اليوم قبل مواجهة النجوم...

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جدة - عمرو شويل الأهلى يستعيد خدمات شريف اكرامي اليوم قبل مواجهة النجوم يواصل فريق الكرة بالأهلى عصر اليوم،الجمعة، الاستعداد لمباراة النجوم المقرر لها مساء الأحد المقبل بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى سوف يستعيد فيها الفريق جهود حارسه شريف إكرامي بعدما غاب عن قائمة الفريق في مباريات الفريق الماضية للأصابة يواصل فريق الكرة بالأهلى عصر اليوم،الجمعة، الاستعداد لمباراة النجوم المقرر لها مساء الأحد المقبل بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى سوف يستعيد فيها الفريق جهود حارسه شريف إكرامي بعدما غاب عن قائمة الفريق في مباريات الفريق الماضية للأصابة ورفض لاسارتي المدير الفني منح لاعبيه راحة عقب مباراة طلائع الجيش بالدوري والتى فاز فيها المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف.

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