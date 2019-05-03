الاهلى يواصل الاستعداد لمواجهة النجوم بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالأهلى عصر اليوم، الجمعة، الاستعداد لمباراة النجوم المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى سوف يستعيد فيها الفريق جهود حارسه شريف إكرامي بعدما غاب عن قائمة الفريق في مباريات الفريق الماضية للإصابة. ورفض لاسارتي المدير الفني منح لاعبيه راحة عقب مباراة طلائع الجيش بالدوري والتى فاز فيها المارد الأحمر 2 ــ1.

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