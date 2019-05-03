شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين.... تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس ادارة نادي المنصورة برئاسة حاتم المير الاستغناء عن 6 لاعبين من لاعبي الفريق الأول وذلك عقب فشل الفريق في الصعود للدوري الممتاز واحتلاله للمركز الثامن في المجموعة الثالثة في الموسم الماضي.

واللاعبون الستة الذي قرر مجلس ادارة المنصورة الاستغناء عنهم هم احمد حجاج ، ماهر العشري ، محمود جلبط محمد فوزي تريكة ، احمد جمال ، محمد حناكة .

وقام مجلس إدارة المنصورة بإرسال خطابات شكر للاعبين الستة وذلك لتأكيد رحيلهم عن الفريق في الوقت الذي بدأ فيه المجلس في مفاوضات مع اكثر من مدير فني من اجل قيادة الفريق في الموسم المقبل عقب رحيل صبري المنياوي عن تدريب الفريق وتولي منصب مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي .

ويعتبر الثنائي ياسر رضوان المدير الفني السابق لجمهورية شبين ومصطفي عبده المدير الفني للحمام المطروحي الابرز لتولي القيادة الفنية لنادي المنصورة فى الموسم المقبل بدوري القسم الثاني .