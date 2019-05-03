شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. نهائى دورى الكرة النسائية بصيد اكتوبر بين دجلة و الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم نهائى دورى الكرة النسائية الذى يجمع فريق وادي جلة والطيران، بملعب نادي الصيد فرع 6 أكتوبر، بدلا من ملعب مركز شباب الجزيرة. ويشهد اللقاء حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة على رأسهم أحمد شوبير نائب المجلس و دينا الرفاعي عضو المجلس و المشرفة على ملف الكرة النسائية . وتقام مباراة دجلة و الطيران اليوم الجمعة في الساعة الخامسة مساء، والتي يعقبها مراسم تسليم درع البطولة للفريق الفائز.

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