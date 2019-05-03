شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد يبلغ المقاصة برغبته فى الاستمرار بالملاعب حتى الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ هانى سعيد قائد المقاصة، مسئولو النادى برغبته فى الاستمرار فى الملاعب وتجديد عقده لمدة موسم آخر مع النادى الفيومى. Advertisements ويرفض هانى سعيد صاحب الـ39 عاماً الاعتزال بنهاية الموسم الجارى مفضلا الاستمرار فى الملاعب لموسم آخر حتى بلوغه الـ40 من عمره. مصدر بالمقاصة، أكد أن سعيد يرغب فى الاستمرار بالملاعب لموسم آخر والإدارة لا تمانع ذلك، خاصة وأنه من اللاعبين أصحاب الخلق العالى وله دور قيادى مهم مع الفريق الفيومى.

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