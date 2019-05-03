رياضة | سيد معوض: إصابة ساسي نقطة فارقة في مشوار الزمالك هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد معوض: إصابة ساسي نقطة فارقة في مشوار الزمالك هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سيد معوض نجم الأهلي السابق بأن فرجاني ساسي نجم الزمالك وعلي معلول نجم الأهلي وعبد الله السعيد نجم براميدز هم الأفضل هذا الموسم.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " إصابة فرجاني سببت فارق مع الزمالك وهو من أفضل اللاعبين مع الفريق هذا الموسم وعلي معلول الأفضل في الأهلي وعبد الله السعيد الأفضل في براميدز هذا الموسم".

Advertisements

واختتم معوض تصريحاته قائلاً : " محمد الشناوي وحجازي وأيمن أشرف أوعلي جبر أو باهر المحمدي وأحمد المحمدي ظهير أيمن وعمر جابر في الظهير الأيسر الذي يعاني منه المنتخب ومحمد النني وطارق حامد".