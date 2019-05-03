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رياضة | موعد أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو والقنوات الناقلة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة 3 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

 

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

 

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إيفرتون vs بيرنلي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس 2 HD.

 

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يوفنتوس vs تورينو ..في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

 

- الدوري الألماني

 

ماينز vs لايبزيج .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

 

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إشبيلية vs ليجانيس ..في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

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