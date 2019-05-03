رياضة | عاجل.. تصريح مثير من نجم الأهلي السابق عن ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح مثير من نجم الأهلي السابق عن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد نجم الأهلي السابق بليونيل ميسي نجم برشلونة وأكد أنه معه كتالوج كرة القدم بعد التألق أمام ليفربول.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مواجهة ميسي بالنسبة لي (مصيبة كبيرة) وميسي في منطقة بعيدة عن لاعبي العالم، حيث أنه يحافظ على مستواه منذ 12 عامًا ومقارنته بصلاح ظالمة لصلاح".

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واختتم معوض تصريحاته قائلاً : " ميسي معه كتالوج كرة القدم ومن الصعب أن يعوض ليفربول خسارته أمام برشلونة في مباراة العودة".