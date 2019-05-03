اخبار الرياضه

رياضة | عاجل.. تصريح مثير من نجم الأهلي السابق عن ميسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح مثير من نجم الأهلي السابق عن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد نجم الأهلي السابق بليونيل ميسي نجم وأكد أنه معه كتالوج كرة القدم بعد التألق أمام .

 

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مواجهة ميسي بالنسبة لي (مصيبة كبيرة) وميسي في منطقة بعيدة عن لاعبي العالم، حيث أنه يحافظ على مستواه منذ 12 عامًا ومقارنته بصلاح ظالمة لصلاح".

Advertisements

 

واختتم معوض تصريحاته قائلاً : " ميسي معه كتالوج كرة القدم ومن الصعب أن يعوض ليفربول خسارته أمام برشلونة في مباراة العودة".

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا