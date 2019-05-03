شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة نفاد تذاكر المباراة النهائية لكأس الملك، بين الاتحاد والتعاون على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وواجهت أعداد كبيرة من الجماهير صعوبة بالغة في الدخول بسبب نفاد التذاكر، إضافة إلى مبالغة السوق السوداء في قيمة تذاكر الدرجة الموحدة بقيمة 100 ريال.

ونفــدت التــذاكر قبل يوم كامل من انــطلاق المــواجــهة النــهــائيــة بين الاتحاد والتعاون، إذ زحفت أعداد كبيرة من جماهير الفريقين في وقت مبكر من بدء المباراة قبل أن تتفاجأ بنفادها كلية من منافذ البيع المخصصة.