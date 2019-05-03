اخبار الرياضه

نفاد تذاكر النهائي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة نفاد تذاكر المباراة النهائية لكأس الملك، بين الاتحاد والتعاون على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وواجهت أعداد كبيرة من الجماهير صعوبة بالغة في الدخول بسبب نفاد التذاكر، إضافة إلى مبالغة السوق السوداء في قيمة تذاكر الدرجة الموحدة بقيمة 100 ريال.

ونفــدت التــذاكر قبل يوم كامل من انــطلاق المــواجــهة النــهــائيــة بين الاتحاد والتعاون، إذ زحفت أعداد كبيرة من جماهير الفريقين في وقت مبكر من بدء المباراة قبل أن تتفاجأ بنفادها كلية من منافذ البيع المخصصة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نفاد تذاكر النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا