القرية التراثية «تاكل الجو»

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جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) تفاعلت الجماهير

تفاعلت الجماهير الرياضية التي حضرت مساء أمس، نهائي كأس الملك بين التعاون والاتحاد، مع الفعاليات المصاحبة لما قبل المباراة، حيث عاشوا أجواء رياضية مع الألعاب التي هُيئت لهم من الشركات الراعية ومن إدارة الملعب، ومن ضمن الفعاليات وجود القرية التراثية المقدمة من الهيئة العامة للرياضة لجماهير الفريقين التي عبرت عن سعادتها لما رأته من تنظيمات جميلة وتوفير جميع السبل لتقضية الوقت قبل بداية المباراة، وتواجدت الجماهير في وقت مبكّر لترى الفعاليات التي تناسبهم وتغيّر الأجواء من توتر وخوف على فريقها إلى أجواء رياضية رائعة.

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