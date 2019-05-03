شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يأكل بيده.. «دوري وآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ترتسم ملامح فريق النصر الأول لكرة القدم هذا الموسم من خلال 4 مباريات حاسمة في شهر مايو، تبصم على نجاحه في تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، والتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ويحتاج الفريق الذي غادر كأس الملك السبت الماضي على يد الاتحاد، بعد خسارته بـ4 أهداف مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية، أقيمت على ملعب الملك عبدالله بجدة؛ للفوز في آخر لقاءين له بالدوري على الحزم في الرس، والباطن في الرياض لإعلان نفسه بطلا للدوري بشكل رسمي.

وكان الفريق قد عاد له الأمل بتحقيق بطولة الدوري، بعد سقوط منافسه المباشر الهلال أمام التعاون بهدفين نظيفين، ليعود العالمي للصدارة مجددا بفارق نقطة وحيدة عن مطارده الهلالي.

حظوظ النصر

تبدو حظوظ «العالمي» كبيرة في تحقيق الدوري الذي أصبح بيده، شرط الانتصار في آخر مباراتين ستلعبان السبت ما بعد القادم في الرس، وفي العاصمة الرياض الخميس ما بعد القادم.

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وقبل أن يخوض النصر مباراته ضد الحزم، ينتظره لقاء مفصلي أمام الوصل في دوري أبطال آسيا يحتاج من خلاله للفوز لوضع قدم في دور الـ16 بالآسيوية، خصوصا بعد تغلبه ذهابا وإيابا على الزوراء برباعية في الرياض ثم بثنائية بكربلاء، لتتجدد آماله بالتأهل على أن يتعثر منافسه الزوراء بالتعادل أو الخسارة أمام متصدر المجموعة ذوب آهن الإيراني.

على أن تبقى مباراة وحيدة للنصر أمام ذوب آهن، ستلعب بكربلاء في العراق، وهو الملعب الذي اختاره النادي الإيراني للعب مباراته الأخيرة للنصر يوم 21 من الشهر الجاري، إذ يحتاج ممثل الكرة السعودية في المجموعة الأولى لـ4 نقاط من لقاءيه في الآسيوية ليتأهل رسميا من دور المجموعات.

حظوظ النصر كبيرة بختام موسم ناجح له، بحصوله على بطولة الدوري والتأهل آسيويا، خصوصا أن مصيره مرتهن بأقدام لاعبيه وليس بمباريات منافسيه، مما يجعل الكرة في ملعب مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا ولاعبيه لرسم البسمة على محيا جماهير العالمي التي تمني النفس بالعودة لتحقيق بطولة الدوري بعد غياب 3 مواسم، والتأهل آسيويا لدور الـ16 لأول مرة منذ موسم 2011.

ومن أجل ذلك رفض مدرب الفريق النصراوي البرتغالي فيتوريا، الذي يقضي موسما ناجحا مع العالمي بعد قدومه ببداية الدور الثاني، إراحة لاعبيه وكثف استعداداته للمباريات الـ4 المتبقية للفريق، إذ من المنتظر أن يلعب بالتشكيلة الاحتياطية في مباراة الوصل التي ستلعب الثلاثاء القادم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض مع مزجها ببعض العناصر الأساسية، على أن يريح البقية لمباراة الحزم التي ستلعب بعدها بـ3 أيام.

وطالب فيتوريا الجهاز الطبي بسرعة تجهيز المصابين وعلى رأسهم المغربي نور الدين امرابط والمحور عبدالله الخبيري للاستعانة بخدماتهما في مباريات الدوري، إذ كشفت الفحوصات تماثلهما للشفاء، على أن يبدآ العودة تدريجيا لتدريبات الفريق الأول في بحر الأسبوع القادم. وقاد البرتغالي القادم من نادي بنفيكا العالمي هذا الموسم في 21 مباراة ما بين دوري وكأس ملك وآسيوية، إذ تمكن الفريق معه من الفوز في 16 مباراة، بينما خسر 5 مباريات، وسجل معه الفريق 63 هدفا، بينما اهتزت شباكه 21 مرة، وخرج بشباك نظيفة 10 مرات.