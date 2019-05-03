الباطن يرتاح بعد التعادل مع الفيصلي

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جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) يعاود لاعبو فريق الباطن تمارينهم الإعدادية لمباراتي الفريق الأخيرتين في دوري كأس الأمير

يعاود لاعبو فريق الباطن تمارينهم الإعدادية لمباراتي الفريق الأخيرتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، أمام أحد والنصر، مساء اليوم على ملعب النادي، بعدما أراح الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الباطن، بقيادة المدرب الروماني سيبيريا، لاعبي الفريق عن تدريبات أمس (الخميس)، بعدما خاض «السماوي» مواجهة ودية مساء أمس الأول (الأربعاء) مع نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، انتهت بالتعادل السلبي. وأشرك مدرب الباطن سيبيريا عددا من اللاعبين، وقدم لاعبو الفريق مستوى جيدا في المباراة. ويستعد الباطن لملاقاة أحد يوم الـ6 من شهر رمضان القادم، في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يختم الموسم بمواجهة النصر.

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