شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تبعد القدساويين عن الجو المشحون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

كثف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، التونسي ناصيف البياوي، تدريبات فريقه خلال المعسكر الإعدادي في العاصمة المصرية القاهرة، استعدادا لمباراتي الوحدة والحزم، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل قد قررت تنظيم معسكر للفريق في جمهورية مصر خلال فترة التوقف التي يعيشها الدوري السعودي لإبعاد اللاعبين عن الأجواء المشحونة التي يعيشها الفريق القدساوي المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 27 نقطة.

وشهدت تدريبات الفريق منذ انطلاق المعسكر حماسا كبيرا من قبل جميع اللاعبين الذين يسعون لإعادة الفريق لطريق الانتصارات والابتعاد عن دائرة الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وتحظى بعثة الفريق القدساوي في القاهرة بدعم خاص ومتابعة من قبل رئيس النادي مساعد الزامل، وأعضاء مجلس الإدارة محمد الصالح وفارس المفلح.