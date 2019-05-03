شكرا لقرائتكم خبر عن العبقري ميسي يضع البرشا على أعتاب النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

هدف من وضع سهل وآخر بطريقة عبقرية حسب وصف الإنجليز، جعل ميسي فريقه برشلونة يضع قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا ، بعد أن أكرم ضيفه ليفربول الإنجليزي، بثلاثية في اللقاء الذي جمعهما بمعقل البلوغرانا «كامب نو»، ضمن جولة الذهاب للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. وسجل الهدف الأول لبرشلونة لويس سواريز في الدقيقة (26)، ثم سجل القائد ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين (75 و82).

وبهذا الانتصار يضع البرشا قدما في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، قبل موقعة الإياب المقررة الثلاثاء القادم في معقل ليفربول «أنفيلد».

الصحف الإنجليزية الصادرة صباح أمس، تغنت بالأداء المذهل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قاد فريقه برشلونة للفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة، فخرجت صحيفة «ميرور» بعنوان «عبقرية ميسي» وأضافت «لمدة ساعة ظهرت خطورة رجال كلوب، وبرشلونة ظهر مهتزا، ثم شاهدنا الهدفين رقم 599 و600».

ونشرت صحيفة «جارديان» عنوانا يقول «من كوكب آخر»، مضيفة «الهدف رقم 600 للساحر ميسي يطيح بليفربول غير المحظوظ».

وقالت صحيفة «ديلي إكسبريس» في عنوان «عبقرية خالصة» مضيفة «ميسي يسجل هدفا إعجازيا دفن برشلونة من خلاله الريدز».

أما صحيفة «مترو»، فاختارت عنوانا يقول «تم إفساده» وأضافت «نجم برشلونة يجعل ليفربول يدفع الثمن غاليا لإهداره الفرص».

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من ناحيتها، وصفت صحيفة «تيليجراف»، ميسي من خلال عنوانها بـ«المايسترو ميسي»، وتابعت «هدف المهاجم رقم 600 يترك حلم كلوب في دوري الأبطال معلقا بخيط».

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، قد أعلن صباح أمس عن القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في لقائي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشملت القائمة لاعبين من أياكس، هما فرينكي دي يونج، وفان دي بيك، بالإضافة لنجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وقاد الثنائي الأول فريقه للفوز على توتنهام في لندن بهدف دون رد، حيث قدم دي يونج أداءً مميزًا، ونجح دي بيك في تسجيل هدف الفوز.

أما ثنائي برشلونة ميسي وسواريز، فقد قادا الفريق الكتالوني للفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو، حيث سجل الأول هدفين، وأحرز الثاني هدفا.

وتقام جولة العودة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث يحل برشلونة ضيفاً على ليفربول الثلاثاء، فيما يستقبل أياكس نظيره توتنهام الأربعاء.