شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يهاتف لاعبي التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هاتف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم بعثة الفريق الأول قبل مغادرتهم لاستاد الملك فهد الدولي بالرياض، لخوض نهائي كأس الملك، واستمع الجميع لكلمة سموه التوجيهية، كما بارك لهم نيل شرف الوصول للنهائي الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين، متمنياً لـ التعاون الفوز وتحقيق الكأس الغالية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يهاتف لاعبي التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.