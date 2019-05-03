الأرجنتيني نيستور: احتفال يوازي المونديالات

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) أبدى الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، الذي كلفه الاتحاد السعودي لكرة القدم لقيادة المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم التي جمعت فريقي التعاون والاتحاد، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، إعجابه بالتقنيات التي صاحبت المباراة وخصوصا إنزال كرة المباراة عن طريق الرجل الطائر، وقال: «احتفال لم أشاهده من قبل ويوازي الاحتفالات المونديالية»، شاكرا الجماهير وأعضاء الفريقين على مساعدته في إنجاح المباراة. يذكر أن الأرجنتيني نيستور بيتانا، يقود للمرة الثانية مباراة في الرياض بعد قيادته لمواجهة الديربي بين الهلال والنصر في مسابقة كأس الأمير

أبدى الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، الذي كلفه الاتحاد السعودي لكرة القدم لقيادة المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم التي جمعت فريقي التعاون والاتحاد، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، إعجابه بالتقنيات التي صاحبت المباراة وخصوصا إنزال كرة المباراة عن طريق الرجل الطائر، وقال: «احتفال لم أشاهده من قبل ويوازي الاحتفالات المونديالية»، شاكرا الجماهير وأعضاء الفريقين على مساعدته في إنجاح المباراة. يذكر أن الأرجنتيني نيستور بيتانا، يقود للمرة الثانية مباراة في الرياض بعد قيادته لمواجهة الديربي بين الهلال والنصر في مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/‏2، وقاد ابن الـ 43 عاما المباراة الافتتاحية للمونديال وروسيا والتي جمعت اصحاب الأرض والمنتخب السعودي، إضافة للمباراة النهائية والتي جمعت فرنسا وكرواتيا، وبدأ نيستور بيتانا مسيرته التحكيمية في 2007 واحتاج ثلاث سنوات فقط من أجل الحصول على الشارة الدولية والبداية كانت من كأس العالم تحت 17 عاما في 2013 كأول بطولة تحت مظلة «فيفا» يشارك فيها الحكم قبل المشاركة في كوبا أميركا والأولمبياد وكأس القارات الأخيرة، ولن تكون تلك هي المرة الأولى للممثل السابق ومدرس الألعاب الرياضية التي يظهر فيها موندياليا حيث كان قد سبق له المشاركة في مونديال البرازيل السابق في 2014 عندما قاد 4 مباريات تحكيميا؛ منها مباراة فرنسا وألمانيا في ثمن نهائي البطولة والتي انتهت بهدف نظيف للماكينات الألمانية.

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