شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب «السكري»5 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) بعد نيل شرف السلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، عقب رعايته الكريمة، للمباراة الختامية لمسابقة كأس الملك، خرج التعاون بخمسة مكاسب؛ أولها تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه، وثانيا حجز مقعد في مباراة السوبر السعودي أمام بطل الدوري، وثالثا التأهل المباشر لدوري أبطال آسيا للأندية في نسختها الجديدة، ورابعا الحصول على عشرة ملايين ريال قيمة الجائزة، وخامسا خوض لقاء السوبر السعودي المصري.

بعد نيل شرف السلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، عقب رعايته الكريمة، للمباراة الختامية لمسابقة كأس الملك، خرج التعاون بخمسة مكاسب؛ أولها تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه، وثانيا حجز مقعد في مباراة السوبر السعودي أمام بطل الدوري، وثالثا التأهل المباشر لدوري أبطال آسيا للأندية في نسختها الجديدة، ورابعا الحصول على عشرة ملايين ريال قيمة الجائزة، وخامسا خوض لقاء السوبر السعودي المصري.

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