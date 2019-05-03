شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. الشمراني «اتحادي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

وقعت إدارة نادي الاتحاد رسميا مع الظهير الأيسر الدولي لاعب نادي الفيصلي حمدان الشمراني لمدة 3 مواسم، بهدف تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بداية من الموسم الرياضي القادم، بعد الاتفاق مع إدارة ناديه على القيمة المالية للصفقة وتفاصيل بنود العقد الجديد.

وبحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، أكدت أن القيمة المالية للصفقة بلغت 12 مليون ريال تمثل حصة نادي الفيصلي، إضافة إلى اتفاق الإدارة الاتحادية مع الشمراني على مزايا خاصة تشمل الرواتب والسكن ووسائل التنقلات وخلافه.

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هذا وسيبدأ الشمراني محطته الاحترافية الـ3 مع الفريق الاتحادي بدءا من الموسم الرياضي القادم، إذ تعمل الإدارة الحالية برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر ونائبه حمد الصنيع على تدعيم كتيبة النمور الاتحادية بلاعبين يشكلون إضافة فنية في الموسم القادم، بالتنسيق مع مدرب الفريق التشيلي سييرا، وذلك بهدف تهيئة الفريق الاتحادي مبكرا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكشفت المصادر ذاتها، حسم الإدارة الاتحادية صفقة الشمراني لصالح العميد على الرغم من دخول أندية محلية منافسة أبدت رغبتها في كسب خدمات الظهير الأيسر الدولي، من خلال توفير القيمة المالية الكاملة للصفقة، والاتفاق على تحويلها لصالح خزينة نادي الفيصلي.

يذكر أن نادي الفيصلي ضم اللاعب حمدان الشمراني لصفوف الفريق الأول مطلع الموسم الحالي قادما من النادي الأهلي، الذي مثله اللاعب في فئاته السنية، وصولا للفريق الأول، قبل أن يتم تنسيقه بقرار إداري وفني من قبل مدرب الفريق السابق بابلو غويدي، ومدير الفريق السابق موسى المحياني، في عهد الإدارة الأهلاوية السابقة برئاسة ماجد النفيعي.