شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد أندية الناشئين إلى 16 فريقا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الاجتماع الثالث مساء أمس الأربعاء برئاسة عبدالرحمن المسعد بمقر الاتحاد بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأقر المجلس اعتماد انطلاق الدوري الممتاز لكرة السلة في شهر محرم المقبل، واعتماد رفع عدد الأندية المشاركة في دوري الناشئين إلى (16) فريقا وتقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين.

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وتم اعتماد تعديل لائحة المادة (5) من لائحة الانتقالات في حالة تساوي العروض المقدمة للاعب في حالة الرغبة في الانتقال لسن (28) يحق لناديه الاحتفاظ في لاعبه والاستمرارية معه.

وتم إقرار الاستمرارية في تسجيل لاعبين محترفين لكل ناد في الدوري الممتاز، مع السماح بإجراء التغيير في أي وقت دون تحديد سقف معين لعدد مرات التسجيل، واعتماد فتح مواعيد باب الإعارة للاعبين السعوديين لعدد لاعبين اثنين حتى بداية انطلاق دوري «البلاي أوف».

وأقر اتحاد اللعبة التعاقد مع مدرب للإعداد البدني للمنتخب الأول والناشئين، والرفع للاتحاد العربي لكرة السلة للمشاركة في البطولة العربية للناشئين في حالة كون اللاعبين المشاركين من مواليد (2004/2003)، وتكليف لجنة المنتخبات بإعداد دراسة لإنشاء مراكز تدريبية في مناطق المملكة، واستكمال التجهيزات للبطولة الدولية (للمدن) 3*3 المقرر إقامتها في محافظة جدة أكتوبر القادم، والمشاركة في تنظيم مهرجان بطولة مسابقة 3*3 المقرر إقامتها في شهر رمضان المبارك في أربع مناطق (مكة المكرمة - المدينة المنورة- المنطقة الشرقية- منطقة الرياض).