العميد يعسكر للريان في «الدوحة»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تقرر مغادرة بعثة الفريق الاتحاد إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد القادم، من أجل الاستعداد لمواجهة الريان القطري يوم الثلاثاء القادم،على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، ويهدف الجهاز بقيادة المدرب سييرا للمغادرة مبكرا من أجل تركيز اللاعبين على المباراة المرتقبة، التي تشكل أهمية كبيرة للفريق الاتحادي في مشواره الآسيوي، نحو بلوغ دور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية، إذ يطمح «الداهية» سييرا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الوصول للنقطة العاشرة وضمان التأهل رسميا لدور 16 في البطولة القارية الكبرى. هذا وقرر المدرب سييرا منح اللاعبين راحة اليوم (الجمعة) بعد فراغهم من المباراة النهائية لكأس الملك الموسم الحالي، على أن يعودوا للتدريبات غدا (السبت) استعدادا لمباراة الريان القطري في البطولة الآسيوية.

تقرر مغادرة بعثة الفريق الاتحاد إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد القادم، من أجل الاستعداد لمواجهة الريان القطري يوم الثلاثاء القادم،على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، ويهدف الجهاز بقيادة المدرب سييرا للمغادرة مبكرا من أجل تركيز اللاعبين على المباراة المرتقبة، التي تشكل أهمية كبيرة للفريق الاتحادي في مشواره الآسيوي، نحو بلوغ دور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية، إذ يطمح «الداهية» سييرا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الوصول للنقطة العاشرة وضمان التأهل رسميا لدور 16 في البطولة القارية الكبرى. هذا وقرر المدرب سييرا منح اللاعبين راحة اليوم (الجمعة) بعد فراغهم من المباراة النهائية لكأس الملك الموسم الحالي، على أن يعودوا للتدريبات غدا (السبت) استعدادا لمباراة الريان القطري في البطولة الآسيوية.

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