شكرا لقرائتكم 21 زملكاوى فى قائمة الزمالك للقاء النجم وغياب حازم إمام وبو طيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق التى ستسافر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي ، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية ، والتي ستقام على ملعب سوسة بتونس الأحد المقبل. وضمت قائمة الزمالك اللاعبين: محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح في حراسة المرمي Advertisements محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام في خط الدفاع طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أيمن حفني - أحمد زيزو في خط الوسط حميد أحداد - عمر السعيد في خط الهجوم

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