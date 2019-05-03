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جدة - عمرو شويل الاتحاد السكندري يواصل استعداداته بالقاهرة لمواجهة الاسماعيلي

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، تحت قيادة مديره الفنى حلمى طولان، تدريباته فى معسكره المغلق بالقاهرة والذى بدأ أمس الخميس وحتى موعد مباراة الإسماعيلى المقرر لها الأحد المقبل بملعب الجبل الأخضر.

ويضم معسكر زعيم الثغر 22 لاعباً هم:

حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمود الزنفلى.

الدفاع :محمود شعبان وأحمد توفيق ومحمد ناصف وسيد سالم ومحمد بازوكا ومحمد أنور ومحمود رزق ولاس سليفا وكريم الديب ومحمد عادل.

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الوسط: عمار حمدى ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وكريم ممدوح وأحمد داودا ورزاق سيسيه.

الهجوم: خالد قمر ومحمد جدو وتشوكا.

وحرص محمد مصيلحى، رئيس النادى، على إجراء اتصال هاتفى بحلمى طولان لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم قبل بدء المعسكر المغلق للقاء الدراويش فى كأس مصر، والتى تتمنى جماهير زعيم الثغر الوصول فيها لأبعد طريق وحلم التتويج يراودهم بالبطولة الغائبة عن الفريق من 42 عاما.

وأشاد مصيلحى بالروح العالية للاعبين خلال الفترة الأخيرة، خاصة لقاء النجوم الأخير وهو ما يتمنى استمراره فى لقاء الإسماعيلى لتخطى العقبة والتقدم خطوة نحو حلم الكأس.

وصرف مصيلحى مكافأة الفوز على النجوم تحفيزا للاعبين لإسعاد جماهير الإسكندرية وتحقيق حلم بطولة كأس مصر.