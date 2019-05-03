شكرا لقرائتكم القيعى: جيرالدو فقد الذاكرة لمدة 6 ساعات بعد إصابته أمام الطلائع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى تفاصيل الإصابة التى تعرض لها الأنجولى جيرالدو خلال مباراة الأهلى وطلائع الجيش التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

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قال القيعى فى تصريحات لـ قناة الأهلى إن جيرالدو تعرض لإصابة شديدة بعد اصطدامه بمحمد بسام، حارس الفريق العسكرى، ليفقد اللاعب الأنجولى الذاكرة إثر ذلك لمدة 6 ساعات.

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى أنه تم الحديت مع طبيب الفريق عقب اللقاء وأكد له أنه يتم علاج اللاعب حتى الذهاب إلى فندق الإقامة وظل هذا الأمر مستمر لمنتصف الليل.