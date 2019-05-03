الوحدة الإماراتي يعزز حظوظه بالمشاركة في دوري الأبطال

اسماء السيد - عزز الوحدة حظوظه في احتلال احد المقاعد المؤهلة للمشاركة في دوري ابطال آسيا الموسم المقبل، بعد فوزه الثمين على ضيفه الجزيرة الثالث 3-1 الخميس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي ليوناردو داسيلفا (9) والارجنتيني سيباستيان تيغالي (37 من ركلة جزاء و50) اهداف الوحدة، والبرازيلي ليوناردو بيراير (65) هدف الجزيرة.

واكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد قائده حمدان الكمالي.

ورفع الوحدة رصيده في المركز الخامس الى 40 نقطة بفارق المواجهة المباشرة بينه وبين العين الرابع الذي كان تعادل مع الاتحاد كلباء 2-2 الاربعاء، في حين بقي الجزيرة ثالثا وله 41 نقطة.

وضمن شباب الأهلي بصفته بطلا لمسابقة الكأس اول مقعد آسيوي من اصل ثلاثة مقاعد ونصف مقعد مخصصة للامارات في البطولة القارية، في حين ان الشارقة يقترب من ضمان المقعد الثاني حيث يبدو الاقرب لحسم لقب الدوري.

وسيكون التنافس بين الجزيرة والعين والوحدة وبني ياس السادس ( 36 نقطة) والذي يلعب الجمعة مع النصر في ختام المرحلة على مقعد ونصف مقعد (صاحب المركز الرابع يخوض أدوار تمهيدية).

وقال خالد ابراهيم مدافع الوحدة "كانت المباراة بست نقاط وليس ثلاث بالنسبة لنا، والفوز منحنا املا اضافيا لضمان مركز آسيوي في الموسم المقبل".

وتابع "المركز الخامس ليس بالمكان الطبيعي للوحدة الذي كان يطمح المنافسة على لقب الدوري، لكن بعد فقدان الفرصة علينا ان نقاتل من اجل نيل مقعد آسيوي".

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وصعد الوصل الى المركز الثامن بعد فوزه على مضيفه عجمان بهدفين سجلهما البرازيليان كايو كانيدو(45) وفابيو دي ليما(50 من ركلة جزاء)، مقابل هدف للبرازيلي الآخر فاندر فييرا (71).

ورفع الوصل رصيده الى 30 نقطة مقابل 31 لعجمان السابع.

ويلعب الجمعة ايضا، الفجيرة مع الامارات، وشباب الاهلي مع الظفرة،والشارقة مع دبا الفجيرة.

ملخص مباراة الجزيرة والوحدة:

ملخص مباراة عجمان والوصل: