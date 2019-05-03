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مواجهات قوية فى ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد  للموسم المحلى 2018 /2019 .

 

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ويشهد هذا الدور لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع سموحة و الأهلى مع أصحاب الجياد و الجزيرة مع هليوبوليس والأوليمبى مع طلائع الجيش .

 

يذكر أن بطولة السوبر ستنطلق يوم الخميس القادم بلقاءات بين كلا من ،الزمالك مع سبورتنج والأهلى مع طلائع الجيش.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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