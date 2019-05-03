شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .

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ويشهد هذا الدور لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع سموحة و الأهلى مع أصحاب الجياد و الجزيرة مع هليوبوليس والأوليمبى مع طلائع الجيش .

يذكر أن بطولة السوبر ستنطلق يوم الخميس القادم بلقاءات بين كلا من ،الزمالك مع سبورتنج والأهلى مع طلائع الجيش.