شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة يجدد الثقة فى رمضان السيد وجهازه المعاون بالموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، على تجديد الثقة فى رمضان السيد المدير الفنى للفريق، ليستمر فى القيادة الفنية بالموسم الكروى الجديد، خاصة وأن رمضان يمتلك باع كبير من الخبرة التى ستساهم فى إعادة الثقة للاعبى النجوم، كما سيعمل على تطوير الأداء وتحسين النتائج سواء استمر الفريق فى مسابقة الدورى الممتاز أو هبط لدورى المظاليم.

ويعانى النجوم فى الوقت الحالى من سوء النتائج، والتى أدت لاقتراب الفريق بشدة من الهبوط للقسم الثانى مجددًا بعدما صعد لأول مرة فى تاريخه للدورى الممتاز هذا الموسم، ويحتل حاليًا النجوم المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد خوض 30 مباراة، حقق الفوز فى 5 مواجهات فقط، وتعادل فى 10، وخسر 15 مباراة، ويتبقى للنجوم أمل وحيد من أجل البقاء فى الدورى وهو عدم فقدان أى نقطة خلال مواجهاته المتبقية حتى يستطيع الاستمرار وسط الكبار، ومن المنتظر أن يواجه النجوم فريق الأهلى يوم الأحد المقبل على ستاد بترو سبورت ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرون من عمر المسابقة.