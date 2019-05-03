شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بو طيب و محمد عنتر خارج قائمة الزمالك أمام النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التى ستسافر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية ، والتي ستقام على ملعب سوسة بتونس الأحد المقبل، شهدت القائمة استبعاد الثنائي محمد عنتر وخالد بوطيب للإصابة.

وضمت قائمة الزمالك اللاعبين:

محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح في حراسة المرمي

محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام في خط الدفاع.

طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أيمن حفني - أحمد زيزو في خط الوسط

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حميد أحداد - عمر السعيد في خط الهجوم



قائمة الزمالك

وأنهى الزمالك، استعداداته أمس الخميس، على ملعبه، استعداداً للسفر صباح اليوم إلى تونس لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام فى التاسعة مساء الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

وحذر الجهاز الفنى للزمالك خلال الاستعدادات الأخيرة، اللاعبين من الاعتراض على التحكيم فى المباراة القادمة والابتعاد عن الحصول على إنذارات بدون داعى، خاصة إن هناك 5 لاعبين مهددين بالغياب عن الفريق الأبيض فى ذهاب نهائى البطولة الأفريقية حال التأهل لهذا الدور وذلك فى حالة الحصول على إنذار أصفر فى المباراة القادمة وهم طارق حامد، محمود كهربا، إبراهيم حسن، محمود علاء وعماد السيد.

وكان لقاء الذهاب الذى جمع الزمالك والنجم الساحلى على استاد برج العرب، يوم الأحد الماضى، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود كهربا، ويحتاج الزمالك التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل للمباراة النهائية.