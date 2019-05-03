شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلصت فرص على غزال لاعب وسط فيرنسى البرتغالى فى الانضمام لقائمة الفراعنة فى كان 2019 بعد تألق عمرو السولية لاعب الأهلى مع فريقه خلال الفترة الماضية وإعجاب الخواجة بمستواه ليحجز مكانه فى القائمة النهائية بجوار محمد الننى لاعب وسط أرسنال الإنجليزى وطارق حامد لاعب وسط الزمالك.

بينما قرر خافيير أجيرى المدير الفني للمنتخب ضم الثنائى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ووليد سليمان لاعب الأهلى للقائمة النهائية، بسبب إعجاب الخواجة بالمستوى الذى يقدمه الثنائى هذا الموسم، حيث تراجع الخواجة عن سياسته خلال الفترة الماضية بتجديد الدماء والنزول بمعدل الأعمار خاصة وأنه يرغب فى الفوز ببطولة أمم افريقيا التى تقام على أرض مصر ووسط الجماهير المتعطشة للقب الغائب منذ 2010 .

أبدى أجيرى إعجابه الشديد بعبد الله السعيد بجانب وليد سليمان الذى عاد مؤخرا من الإصابة ويرغب أجيرى فى الإستفادة من مهارات وإمكانات السعيد وسليمان وخاصة فى الضربات الثابتة بجانب الخبرة الكبيرة لكل منهما.