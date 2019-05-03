شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعبة يد الأهلى نور كمال حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت نور أحمد كمال حافظ لاعبة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى اليوم عن عمر يناهز 23 عاما. Advertisements ومن المقرر أن تشيع الجنازة غدا من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس . يذكر أن نور ابنة الراحل أحمد كمال حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد اليد السابق .

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