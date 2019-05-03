قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي.. واستبعاد 6 لاعبين

كتب- محمد مصطفى: أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قائمة الفريق التي ستتوجه إلى تونس اليوم الجمعة استعدادا للقاء النجم الساحلي التونسي. ويحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي في تمام التاسعة مساء الأحد بإياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وضمت قائمة الزمالك 21 لاعبا جاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش، وعماد السيد، وعمر صلاح الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، ومحمود حمدي الونش، ومحمد عبدالسلام، وحمدي النقاز، وبهاء مجدي، وعبدالله جمعة.

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