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انتهت مباراة إنبي و بتروجيت، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف.
وبهذا الفوز يشتعل الصراع بين عدد من الفرق، لضمان البقاء في الدوري المصري، خاصة وأن أكثر من فريق متقاربين بشدة في عدد النقاط.
وإليكم جدول ترتيب الدوري ..
كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري.. صراع الهبوط يشتعل واللقب بين الثلاثي الأخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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