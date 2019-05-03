جدول ترتيب الدوري المصري.. صراع الهبوط يشتعل واللقب بين الثلاثي الأخطر

انتهت مباراة إنبي و بتروجيت، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز يشتعل الصراع بين عدد من الفرق، لضمان البقاء في الدوري المصري، خاصة وأن أكثر من فريق متقاربين بشدة في عدد النقاط.

وإليكم جدول ترتيب الدوري ..