عمرو الحلوانى

أسدل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " الستار حول الجدل المثار بشأن مشاركة كريم عريبى مهاجم فريق النجم الساحلى خلال مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الأحد المقبل فى إياب نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وأعلن كاف بشكل رسمى غياب نجم النجم الساحلى الأول عن موقعة الزمالك المقبلة بسبب إيقافه مباراتين على غرار حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة الفريق التونسى أمام الهلال السودانى فى ربع نهائى الكونفيدرالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاف يعمق جراح النجم الساحلى قبل مواجهة الزمالك بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.