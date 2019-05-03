أحمد هاني

علق محمود حسن "تريزيجيه" بعد اختياره خلال حفل توزيع جوائز الأفضل فى مسابقة الدورى التركى ضمن التشكيلة المثالية لـ موسم 2018 / 2019. وكتب تريزيجيه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قائلا: "الحمد لله, أنا سعيد لإختياري ضمن الأفضل في تركيا". وجاء اختيار محمود تريزيجيه بعد المستويات الرائعة مع قاسم باشا الموسم الحالي، حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلها بمسابقة الدورى التركى، فيما تم اختياره أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن شهر مارس الماضى.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تريزيجيه بعد اختياره ضمن التشكيلة المثالية في الدوري التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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