قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي.. واستبعاد 6 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قائمة الفريق التي ستتوجه إلى تونس اليوم الجمعة استعدادا للقاء النجم الساحلي التونسي.

ويحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي في تمام التاسعة مساء الأحد بإياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة الزمالك 21 لاعبا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش، وعماد السيد، وعمر صلاح

الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، ومحمود حمدي الونش، ومحمد عبدالسلام، وحمدي النقاز، وبهاء مجدي، وعبدالله جمعة.

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الوسط: طارق حامد، ومحمود عبدالعزيز، ومحمد حسن.

وسط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، ويوسف أوباما، وايمن حفني، ومحمود كهربا، وإبراهيم حسن، ومحمد إبراهيم

الهجوم: عمر السعيد، وحميد أحداد

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي، وحازم إمام، وفرجاني ساسي، وخالد بوطيب، ومحمد عنتر للإصابة، وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

وفاز الزمالك ذهابا على ملعب برج العرب بهدف نظيف سجله محمود عبدالمنعم كهربا.