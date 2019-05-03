تصريحات اليوم.. النجم يتوعد الزمالك.. وإصابة مروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 2 مايو.
أمير توفيق: بريزنتيشن خاطبتنا لتحديد مكان المعسكر الخارجي
قال أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، إن شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للنادي، خاطبت إدارة القلعة الحمراء من أجل تحديد مكان المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.
لاعب النجم: قادرون على قلب الطاولة أمام الزمالك والتتويج بالكونفدرالية
أكد ماهر الحناشي لاعب فريق النجم الساحلي، أن فريقه قادر على قلب النتيجة أمام الزمالك في المباراة المقرر لها الأحد المقبل في إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.
الأهلي يوضح لـ"الخليج 365".. سبب استبعاد مروان محسن من مواجهة الجيش
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تعرض مروان محسن مهاجم الفريق لإصابة برشح في الركبة.
أول تعليق من تريزيجية بعد دخوله التشكيل المثالي للدوري التركي
أكد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق قاسم باشا التركي أنه يمتلك الكثير من العروض للانتقال في الصيف المقبل إلى فريق أخر.
المسابقات: تأجيل مباراتين للزمالك بعد كأس الأمم في هذه الحالة
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن موقف الزمالك من الوصول لنهائي الكونفدرالية، سيحدد موعد نهاية الدوري.
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