النشرة الرياضية.. مفاوضات الأهلي مع "كودجو".. وجائرة لتريزيجية وحجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية التي شهدها يوم الخميس 2 مايو.

ميسي يتصدر قائمة المرشحين لأفضل لاعب في جولة نصف نهائي الأبطال

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الرباعي المرشح لجائزة أفضل لاعب في جولة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الأهلي يكشف لمصراوي موقفه من المفاوضات مع كودجو

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، لافتًا إلى ان ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة مجرد اجتهادات صحفية.

تعديل موعد مباراة النجوم والأهلي.. والإسماعيلي والاتحاد بدون جمهور

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة النجوم والأهلي المؤجلة من الجولة 29 للدوري الممتاز، المقرر إقامتها الأحد 5 مايو الجاري.

تقارير: النجم يستعيد خدمات قائده أمام الزمالك

Advertisements

أفادت تقارير صحفية تونسية أن نادي النجم الساحلي سيستيعد خدمات قائده عمّار الجمل أمام الزمالك في المباراة المقرر لها الأحد المقبل.

رسميًا.. حجازي يفوز بجائزة لاعب الموسم في وست بروميتش باستفتاء الجمهور

فاز أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الانجليزي بجائزة أفضل لاعب في موسم 2018-2019، المقدمة من الرابطة الرسمية لجماهير النادي.

بالفيديو.. أرسنال يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بثلاثية أمام فالنسيا

فاز أرسنال الإنجليزي على ضيفه فالنسياالإسباني 3 / 1 ، اليوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم.

رسميًا.. تريزيجيه ضمن الفريق المثالي للموسم في تركيا

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، عن اختيار المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا ضمن التشكيل المثالي للعام في البطولة المحلية.

مبتعدًا عن الهبوط.. رامي صبري يخطف فوزًا قاتلاً لإنبي أمام بتروجيت

خطف إنبي فوزًا قاتلاً أمام نظيره بتروجيت بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري