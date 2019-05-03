أهداف اليوم.. تتويج التعاون بالكأس.. وفوز أرسنال بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأهداف اليوم الخميس 2 مايو. أهداف التعاون والاتحاد بنهائي الكأس أهداف أرسنال وفالنسيا هدفا فرانكفورت وتشيلسي

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