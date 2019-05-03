انت الان تتابع أرسنال يهزم فالنسيا ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م
أرسنال وفالنسيا
اقترب فريق أرسنال الإنجليزي من التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فالنسيا الإسباني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الإمارات، ضمن ذهاب دور نصف نهائي المسابقة، وجاءت ثلاثية الفريق الإنجليزي عن طريق لاكازيت هدفين وأوباميانج هدف، فيما سجل مختار دياخابي هدف الضيوف، وستقام مواجهة الإياب في التاسع من شهر مايو الجاري، على ملعب ميستايا، من أجل حسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 29 مايو في العاصمة الأذربيجانية باكو.
فريق فالنسيا كان صاحب هدف التقدم، عن طريق مختار دياخابي، في الدقيقة 12، بعد ركنية من الجهة اليسرى نفذها باريخو الذي مرر إلى رودريجو برأسه الى دياخابي الذي أسكنها في الشباك. وبعد مرور خمس دقائق، أدرك لاكازيت هدف التعادل لفريق أرسنال، بعد انطلاقة من أوباميانج، الذي راوغ مدافع فالنسيا داخل منطقة الجزاء
وبعد مرور خمس دقائق، أدرك لاكازيت هدف التعادل لفريق أرسنال، بعد انطلاقة من أوباميانج، الذي راوغ مدافع فالنسيا داخل منطقة الجزاء ومع خروج الحارس مرر الكرة إلى لاكازيت، الذي وضعها في الشباك بسهولة.
وفي الدقيقة 26، عاد لاكازيت ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه، بعد عرضية من شاكا، استقبلها لاكازيت برأسه حاول نينو حارس فالنسيا التصدي لها، لكنها تخطت خط المرمى.
وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، اختتم أوباميانج ثلاثية أرسنال، بعدما استقبل عرضية كولاسيناتش، برأسية في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بثلاثة أهداف لهدف.
كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يهزم فالنسيا ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.