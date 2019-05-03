أرسنال يهزم فالنسيا ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي

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تحرير:علي الزيني ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

أرسنال وفالنسيا

اقترب فريق أرسنال الإنجليزي من التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فالنسيا الإسباني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الإمارات، ضمن ذهاب دور نصف نهائي المسابقة، وجاءت ثلاثية الفريق الإنجليزي عن طريق لاكازيت هدفين وأوباميانج هدف، فيما سجل مختار دياخابي هدف الضيوف، وستقام مواجهة الإياب في التاسع من شهر مايو الجاري، على ملعب ميستايا، من أجل حسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 29 مايو في العاصمة الأذربيجانية باكو.

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فريق فالنسيا كان صاحب هدف التقدم، عن طريق مختار دياخابي، في الدقيقة 12، بعد ركنية من الجهة اليسرى نفذها باريخو الذي مرر إلى رودريجو برأسه الى دياخابي الذي أسكنها في الشباك. وبعد مرور خمس دقائق، أدرك لاكازيت هدف التعادل لفريق أرسنال، بعد انطلاقة من أوباميانج، الذي راوغ مدافع فالنسيا داخل منطقة الجزاء