عبدالعزيز الفيصل ورئيس اتحاد القدم يثمنان رعاية خادم الحرمين الشريفين لنهائي الكأس

الخليج 365-واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باسمه وباسم جميع رياضيي المملكة الرعاية الملكية الكريمة وتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين وتتويجه نادي التعاون بكأس البطولة .

وأكد سموه في تصريح بهذه المناسبة أن هذه الرعاية الكريمة من الوالد القائد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -هي تتويج لجميع الرياضيين وتأكيد على اهتمامه ورعايته أيده الله بأبنائه الرياضيين، ونجزل لمقامه الكريمة جزيل الشكر وعظيم الامتنان على الدعم الغير محدود الذي يحظى به قطاع الرياضة في المملكة منه ومن سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- .

وهنأ سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل فريق نادي التعاون بمناسبة فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين، متمنياً سموه التوفيق والنجاح لفريق نادي الاتحاد في قادم الاستحقاقات، مقدماً في هذا الصدد شكره لجميع الجماهير الرياضية على حضورها اللافت والمتميز، ولجميع الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة التي شاركت في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير.